الأمن يرحب باقتراح «الجبلاية» لحضور الجماهير في الدوري الجديد

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رحبت الجهات الأمنية، بفكرة حضور الجماهير أصحاب الأرض، في بطولة الدوري الممتاز، للموسم الجديد.

وعقد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، جلسة مع القيادات الأمنية في الإسكندرية، وتم عرض الاقتراح بحضور 5 آلاف متفرج لأصحاب الأرض.

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ولاقي الاقتراح ترحيبًا من الأمن، وحصل عبد الغني وعامر، على وعد من الأمن بمناقشة الأمر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بطولة الدوري تقام دون جماهير، منذ موقعة الدفاع الجوي، على هامش لقاء الزمالك وإنبي يوم 8 فبراير 2015.