أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأمن يرحب باقتراح «الجبلاية» لحضور الجماهير في الدوري الجديد

Google+ Print
الأمن يرحب باقتراح «الجبلاية» لحضور الجماهير في الدوري الجديد الأمن يرحب باقتراح «الجبلاية» لحضور الجماهير في الدوري الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رحبت الجهات الأمنية، بفكرة حضور الجماهير أصحاب الأرض، في بطولة الدوري الممتاز، للموسم الجديد.

وعقد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، جلسة مع القيادات الأمنية في الإسكندرية، وتم عرض الاقتراح بحضور 5 آلاف متفرج لأصحاب الأرض.

شاهد أيضا

ولاقي الاقتراح ترحيبًا من الأمن، وحصل عبد الغني وعامر، على وعد من الأمن بمناقشة الأمر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بطولة الدوري تقام دون جماهير، منذ موقعة الدفاع الجوي، على هامش لقاء وإنبي يوم 8 فبراير 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة