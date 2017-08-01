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الزمالك يعسكر للمصري بـ«برج العرب»

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الزمالك يعسكر للمصري بـ«برج العرب» الزمالك يعسكر للمصري بـ«برج العرب»

التحرير

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، معسكرًا مغلقًا، السبت المقبل، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طارق يحيى، المدير الفني، وذلك استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ، المقرر لها الثلاثاء 8 أغسطس، بملعب برج العرب.

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يذكر أن نادي الزمالك، صعد إلى نصف نهائي الكأس بعد تغلبه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، فيما صعد المصري البورسعيدي بعد تغلبه على إنبي (5-4) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

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التحرير

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