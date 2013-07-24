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دراسة: إهمال وجبة الإفطار قد يصيب الرجال بأزمات قلبية

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دراسة: إهمال وجبة الإفطار قد يصيب الرجال بأزمات قلبية دراسة: إهمال وجبة الإفطار قد يصيب الرجال بأزمات قلبية

حذر باحثون أمريكيون من أن إهمال تناول وجبة الإفطار قد يزيد خطر إصابة الرجال بأزمات قلبية، لاسيما كبار السن منهم.

وقال الباحثون من كلية هارفارد للصحة العامة فى بوسطن إن الرجال المتقدمين فى العمر الذين يهملون الإفطار تزيد لديهم فرص الإصابة بأزمة قلبية أو الوفاة بسبب أمراض الشريان التاجى بمقدار الربع مقارنة ممن يحرصون على تناول الطعام بعد الاستيقاظ من النوم.

وأشار الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن تفويت وجبة الإفطار – أو تناول الطعام فى وقت متأخر جدا من الليل- يمكن أن يحدث تغييرات فى عملية التمثيل الغذائى للجسم قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والشريان التاجى. كما أن هذه الأمور قد تؤثر أيضا على سكر الدم ومعدلات هرمونات معينة تجعل الإصابة بأمراض القلب أمرا محتملا.

وخلال الدراسة التى امتدت على مدار 16 عاما، تابع الباحثون الأمريكيون الحالة الصحية لنحو 27 ألف رجل تتراوح أعمارهم ما بين 45 و82 عاما، عانى ألفا و572 منهم من مشكلة فى القلب للمرة الأولى خلال تلك الفترة، وطلب الباحثون منهم الإجابة على سلسلة من الاستبيانات حول عاداتهم الغذائية.
> ووجد الباحثون أن الرجال الذين أهملوا وجبة الإفطار ارتفع لديهم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو الوفاة نتيجة لأمراض الشريان التاجى بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالذين حرصوا على تناول إفطارهم يوميا.

وقال القائمون على الدراسة إن إهمال الإفطار يمكن أن يؤدى إلى عوامل صحية خطرة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسكر، مما قد يتحول مع مرور الوقت إلى أزمة قلبية.

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مصر 365