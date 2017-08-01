الأهلي: مواجهتنا أمام الفيصلي مختلفة عن سابقتها لهذه الأسباب

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قال سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الفريق أمام الفيصلي الأردني غدًا الأربعاء، في المربع الذهبي للبطولة العربية- مختلفة عن المواجهة السابقة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من البطولة.

وأشار معوض، إلى أن الدوافع والأهداف اختلفت لكونها مباراة مؤهِّلة لنهائي البطولة، وأن الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، واللاعبين لديهم رغبة وإصرار على مواصلة الأداء القوي والتتويج بلقب البطولة.

وأوضح أن المباراة الأولى في دور المجموعات جعلت كل فريق يملك المعلومات الكافية عن الفريق الآخر، وبالتالي سوف تكون المباراة أكثر صعوبة، فيما يعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع الخطة المناسبة، من أجل تقديم عرض قوي، وحجز بطاقة الوصول إلى نهائي البطولة.

وشدد مدرب الفريق، على أن المواجهة صعبة، نظرًا لأداء الفيصلي المتميز، خاصة في تنظيم صفوفه، فيما عبر عن ثقته في إمكانيات كل العناصر التي سيقع عليها الاختيار لتمثيل الفريق في هذه المباراة الهامة.

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وأكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، على أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الفيصلي الأردني، في الدور الأول للبطولة، وأن الأداء لم يكن سيئـًا، رغم خسارة المباراة بهدف دون مقابل.

وأضاف أن الفريق جاهز بقوة لخوض مباراة نصف النهائي أمام الفيصلي غدًا، الأربعاء، وأن هناك رغبة كبيرة وإصرار لدى الجميع على تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية.

وألمح أيوب، إلى أن مشاركة الفريق في البطولة حققت العديد من المكاسب حتى الآن، من خلال الأداء القوي وتألّـق عدد كبير من اللاعبين، إلى جانب إسعاد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات الأخيرة.