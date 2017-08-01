«كاف» يوضح موعد دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

التحرير

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علمت «التحرير»، من مصادر مُطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ستقام في موعدها خلال شهر فبراير.

وقالت المصادر، إن فكرة تغيير موعد البطولة قد يتم تطبيقها بداية من الموسم بعد المقبل، موضحًا أنه في حالة تغيير موعدها سيتم مخاطبة الاتحادات، لتحديد الفريق صاحب المركز الأول والثاني في كل دوري ليصعدا إلى البطولة.

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يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، اعتمدت التعديلات الجديدة على مسابقات الكاف، وعلى رأسها زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 منتخبًا بداية من نسخة 2019 بالكاميرون، كما اعتمدت تعديل موعد بطولة أمم إفريقيا لتقام في شهري يونيو ويوليو كل عامين بدلا من يناير وفيراير كما كان مقررا.