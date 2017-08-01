«متعب» يؤدي مرانًا بدنيًا.. وجلسة تأهيل لسعد سمير

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أدى عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا بدنيًا بالجري صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد خروجه من قائمة الفريق لمواجهة الفيصلي الأردني، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وكان «متعب» عانى من إجهاد في العضلة الخلفية، منعه من المشاركة في مران الفريق الجماعي أمس الإثنين، واكتفى اللاعب بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم.

وخضع سعد سمير، مدافع الفريق لجلسة تأهيل وعلاج طبيعي صباح اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي العلاج والتأهيل بالنادي، حيث عانى من آلام في العضلة الأمامية، أبعدته عن المران الجماعي أمس، واكتفى اللاعب بجلسة تأهيل في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز.

كما قاد طارق عبدالعزيز، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق مع نظيره الفيصلي، حيث أقيم المران في الثامنة والنصف صباحـًا على ملعب مختار التتش، وشارك به هشام محمد، وفوزي الحناوي، وأحمد رمضان بيكهام، وأحمد حمدي.

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وعلى هامش المران أدى اللاعبون المصابون، وليد سليمان ومروان محسن وعماد متعب وسعد سمير، تدريبات تأهيل للتخلص من الإصابات المختلفة.

ويختتم الفريق تدريباته بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الفيصلي، ويتدرب الفريق في السادسة والنصف مساء على ملعب المباراة.

ويضع حسام البدري، المدير الفني للفريق، عقب مران اليوم، الملامح النهائية لخطة المباراة وطريقة اللعب، في ظل سعيه إلى الفوز والتأهل إلى الدور النهائي من البطولة.