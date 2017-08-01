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أمين مساعد أطباء الجيزة: وفاة "الطفل ياسين" بمستشفى 6 أكتوبر طبيعية

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مصراوي Masrawy

أمين مساعد أطباء الجيزة: وفاة "الطفل ياسين" بمستشفى 6 أكتوبر طبيعية

02:15 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة، إن وفاة الطفل "ياسين" داخل حضانة مستشفى 6 أكتوبر طبيعية، وترجع لخلافات أسرية، فالرضيع لم تتم ولادته بالمستشفى، و دخل المستشفى وقسم الحضانات بعد ٢٩ يوما من ولادته.

وتداول بعض النشطاء على "فيس بوك" خبر وفاة طفل بمستشفى 6 أكتوبر، بسبب نزع الممرضات "فيش الكهرباء" الخاصة بالحضانات، لشحن الهواتف الخاصة بهن، على حد زعمهن.

وأضاف لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن "الرضيع دخل بعدوى شديدة بالدم، واشتكت والدته من صديد يخرج من السرة، وكانت نتيجة تحاليله تشير إلى حالة سمية شديدة حيث كان الCRP له ١٧٦، وعدد كريات الدم البيضاء حوالي ٦٥٠٠٠٠ وهي نسب مرتفعة جدا".

وتابع : "حين استقبلت إحدى الطبيبات الطفل وجهت اللوم للأم أنها لم تسرع في الكشف على الطفل، ونقله للمستشفى، وأن هذا يعد إهمالا جسيما في قوانين بعض البلاد يستوجب المحاسبة، لافتا إلى أن الطفل لا يتوفى بهذه السهولة، إذا تم فصل الكهرباء عن الحضانة العادية، خاصة أن جهاز التنفس الصناعي يعمل ببطارية قد تدوم لـ6 ساعات إن تم فصل التيار الكهربائي"، نافيا ما تردد بشأن فصل الممرضات للتيار الكهربائي لشحن الموبايل.

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مصراوي Masrawy

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