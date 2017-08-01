بحث تيسير إجراءات عمل المستثمرين في المنيا (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

استقبل عصام البديوي محافظ المنيا، وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لبحث تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك المناطق الاستثمارية بالمحافظة، لتيسير الإجراءات للمستثمرين.

ضم الوفد دكتور مالك أنس مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة جيهان يحي المستشار الإعلامي للوزيرة، ويحي نصار عضو فريق إعداد الخريطة الاستثمارية للجمهورية، كما حضر اللقاء من المحافظة ممثلي إدارات الاستثمار والمنطقة الصناعية والتخطيط وأملاك الدولة ومركز معلومات التنمية المحلية والوحدة الاقتصادية.

وناقش المحافظ الإجراءات التي تمت بشأن مركز خدمات المستثمرين والموقع المخصص له بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، واستعرض دور ومهام اللجنة التي تم تشكيلها لتحديد موقع خاص بإنشاء مدينة استثمارية لصناعة وشق أحجار الرخام على طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، وإعداد تقرير مفصل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وتفقد الوفد عقب اللقاء الأماكن المقترحة لإنشاء مقر كمركز لخدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية، كما تفقد الأرض الخاصة بإنشاء المدينة النسيجية والتي سيتم إعلانها منطقة حرة ومركز المؤتمرات بالطريق الأوسط للمنيا الجديدة.