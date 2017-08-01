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الأمن التونسي يوقف 11 مغربيا كانوا يعتزمون الهجرة سرا عبر السواحل الليبية

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مصراوي Masrawy

الأمن التونسي يوقف 11 مغربيا كانوا يعتزمون الهجرة سرا عبر السواحل الليبية

02:29 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الأمن التونسي يوقف 11 مغربيا كانوا يعتزمون الهجرة سرا عبر السواحل الليبية

تونس - (د ب أ):

أوقف الأمن التونسي 11 مواطنا مغربيا جنوب البلاد كانوا يعتزمون العبور إلى الأراضي الليبية والانطلاق من هناك في رحلة سرية نحو السواحل الايطالية.

واعتقل المواطنون المغاربة أثناء حملة مداهمات أمنية لعدد من الشقق المجهزة في مدينة تطاوين، بحسب ما أفادت به إذاعة تطاوين اليوم الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة إلى أن الموقوفين كانوا يعتزمون التخطيط لاجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة للقيام بهجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل ليبيا نحو إيطاليا وذلك بمساعدة وسيط من الجهة. ويجري التحقيق مع المغاربة من قبل الأجهزة الأمنية بإذن من النيابة العامة.

ويعبر مواطنون من دول شمال افريقيا وجنوب الصحراء في العادة سرا عبر المناطق الجنوبية من تونس نحو الأراضي الليبية حيث تشكل سواحل ليبيا المضطربة منصة انطلاق لأغلب الهجرات السرية من جنوب المتوسط.

وتضغط دول أوروبية من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد مهربي البشر في البحر المتوسط والحيلولة دون وصول قوارب الهجرات السرية إلى السواحل الشمالية لحوض المتوسط.

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