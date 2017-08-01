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"صحة قنا" تحتفل باليوم القومي للسكان (صور)

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مصراوي Masrawy

"صحة قنا" تحتفل باليوم القومي للسكان (صور)

02:23 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

نظمت مدرية الصحة والسكان بقنا احتفالية باليوم القومي للسكان، بحضور اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان، و الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم جمال الدين، مسئول قطاع السكان والأسرة بوزارة الصحة كما شهد الاحتفالية كلًا من مسئولي التربية والتعليم ومسئولي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان بالمحافظة، بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة والأسرة المصرية.

وقال الهجان خلال كلمته، إن هناك ضرورة للاهتمام بالمشكلة السكانية باعتبارها إحدى أهم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تضع دائمًا بشكل عام قضايا صحة وسلامة المواطن القنائي على قائمة أولويتها.

وفيما يخص المشكلة السكانية قال الهجان إن عدد سكان المحافظة وصل في مارس الماضي إلى 3 ملايين و 231 ألف و324 نسمة، منوهًا إلى ضرورة التنسيق التام بين كل الجهات المعنية بالقضية حتى يتثنى القيام بدور توعوي وفعال للمواطنين عن حجم المشكلة، مؤكدًا الاهتمام بالفئات المستهدفة خاصة السيدات غير العاملات وغير المتعلمات مع وضع المناطق العشوائية، والأكثر احتياجًا على أولوية المناطق المستهدفة.

وعن الدور التوجيهي والتوعوي الذي تقوم به مديرية الصحة بقنا، أوضح وكيل وزارة الصحة أن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية نظمت العام الماضي 815 ألف و674 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات والبالغ عددهم 557 رائدة بكافة مدن وقرى المحافظة، بغرض التثقيف الأسري بأبعاد القضية السكانية كما أن مركز إعلام المديرية عقد 864 ندوة تثقيفية لنفس الغرض بالإضافة إلى 2313 قافلة طبية متنقلة وللأماكن المحرومة كما تم عقد 40 دورة تدربيه للأطباء وأطقم التمريض.

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