تطبيق الزراعات التعاقدية مع الفلاحين لزيادة إنتاج محصول الذرة الشامية بقنا

نا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن تطبيق آليات الزراعات التعاقدية مع الفلاحين، سيساهم بشكل فعال في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة الشامية الصفراء، والبيضاء، بالمحافظة، مؤكدًا حرص الدولة على رفع مستوى معيشة الفلاحين من خلال توفير تقاوي جديدة ذات إنتاجية عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث تطبيق نظام الزراعات التعاقدية، طبقًا لخطة تنفيذية أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وخاصة الذرة الصفراء، بحضور اللواء مصطفى هدهود، رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي المصري، وعبدالرازق السمان مدير فرع الشركة بمحافظة قنا، وأشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، وعاطف عبدالرازق مدير البنك الزراعي المصري بقنا.

وأوضح رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن الهدف من تطبيق الزراعات التعاقدية هو تشجيع الفلاحين على زيادة زراعة محصول الذرة الشامية، للحد من الاستيراد من الخارج، حيث تستورد مصر بقيمة 1.6 مليار دولار سنويًا، كما يهدف التوسع في زراعة الذرة الصفراء، للحد من زراعة الأرز بوجه بحري لترشيد استهلاك المياه مع تحقيق ذات القيمة المالية من زراعة الأرز للفلاح.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري، سيقوم بتوفير تقاوي جديدة من الذرة الشامية الصفراء والبيضاء ذات الإنتاجية العالية والأسمدة والميكنة الزراعية للفلاحين بعد التعاقد معهم وسيتم تسديد قيمتها للبنك بنظام الأجل.

وأكد أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية، ستقوم بشراء المحصول مباشرة من الفلاحين بسعر 3200 جنيه للطن الواحد طبقًا للمواصفات القياسية المحددة وسيوفر المشروع عدد من فرص العمل الموسمية، أثناء فترة التوريد والتخزين والبيع.

وخصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 10% من إجمالي كمية الأسمدة للأراضي الزراعية المقننة خارج الزمام، حيث تم تخصيص 12 منفذًا على مستوى مراكز محافظة قنا، توفر 22 فرصة عمل كمرحلة أولى تصل إلى 40 فرصة عمل كمرحلة ثانية.

وجرى التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الجرارات الزراعية لخدمة الفلاحين بمحافظات ( قنا – سوهاج – الوادي الجديد – البحيرة – الإسماعيلية ) وسيتم إنشاء مراكز للصيانة لتوفير خدمات ما بعد البيع.