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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيري الإنتاج الحربي والاستثمار

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيري الإنتاج الحربي والاستثمار

02:20 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار :

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث آخر المستجدات في المنطقة الاستثمارية الجديدة، والتي ستقام على مساحة 10 آلاف فدان شمال البرلس بطول 25 كيلو متر، بتكلفة 200 مليار جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، على هامش استقباله الوزيرين، إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، في المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي أقيم بمدينة الإسكندرية، الأسبوع الماضي، بسرعة البدء في تنفيذ مشروع تنمية الساحل الشمالي للمحافظة، وإقامة منطقة استثمارية كبرى.

وأوضح أن مشروع هذه المنطقة سيوفر 250 ألف فرصة عمل ويدعم الاقتصاد القومي بحوالي 50 مليار جنيه سنويًا، حيث تشمل المنطقة مركزاً للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء مدينة أوليمبية، وأخرى سكنية متكاملة المرافق، والخدمات، وطرح وحدات سكنية للشباب، وإنشاء سكن اجتماعي، وكذا إنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة، والمتوسطة، ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجرى طرح المنطقة الاستثمارية على المستثمرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المنطقة الاستثمارية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والإنتاج الحربي، والأوقاف، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية الكبرى، الذي سيحقق طفرة نمو حقيقية ومستدامة لمحافظة كفر الشيخ.

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