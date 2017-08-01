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الشركات الصينية تغزو قمصان الأندية الإنجليزية

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بدأت شركات الرعاية الأجنبية إنفاق الكثير من الأموال مؤخرًا لرعاية أندية الدوري الإنجليزي في ظل قيادة الشركات الصينية حاليًا لهذا الاتجاه، فالبنظر إلى أندية الدوري الإنجليزي لا يتواجد سوى 4 أندية فقط التي تحمل أسماء شركات رعاية بريطانية على قمصانها.

وسيكون عشاق الدوري الإنجليزي على موعد الموسم المقبل 2017- 2018 مع مشاهدة أسماء الشركات الصينية تغطي قمصان أندية البريميرليج، من خلال تواجد شركة "Ope Sports" على قميص الصاعد حديثًا هدرسفيلد وهي شركة ألعاب صينية ستمنح الفريق نحو 1,5 مليون جنيه إسترليني نظير الرعاية.

وسيتواجد على قميص كريستال بالاس اسم "ManBetx" وهي شركة مراهنات فلبينية ستمنح الفريق 6,5 مليون جنيه إسترليني نظير تواجد اسمه على قميص النسور.

وسيرعى نيوكاسل شركة المراهنات الصينية "Fun88" مقابل 6 ملايين إسترليني، وكذلك الحال مع بورنموث الذي سيحصل على 3,5 مليون إسترليني نظير تواجد شركة "M88" للمراهنات من جبل طارق على قيمص الفريق.

ومن جانبه سيحصل وست بروميتش على 3 ملايين جنيه إسترليني من رعاية شركة بالم الصينية، ووفقًا لقوانين البريطانية لن يسمح بتواجد أسماء شركات رعاية يعتمد عملها على القمار على قمصان الأندية التي سيتم طرحها للبيع للأطفال.

ويذكر أن أندية ليفربول وساوثهامبتون وستوك سيتي وواتفورد هي الأندية الأربعة الوحيدة التي تحمل على قمصانها أسماء شركات رعاية بريطانية.

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