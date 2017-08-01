كأس أودي.. هيمنة ألمانية وخيبة إيطالية وظهور مصري

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "أليانز أرينا" حيث المتعة والإثارة مع انطلاق بطولة كأس أودي الودية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 4 فرق هي المضيف بايرن ميونخ الألماني، ليفربول الإنجليزي، أتليتيكو مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.

يعود تاريخ البطولة إلى عام 2009، وتقام كل عامين خلال فترة الاستعداد للموسم الكروي الجديد في أوروبا، وتنص قواعدها على خروج الخاسر من مباراة واحدة، ويلتقي الفائزان في نصف النهائي على اللقب، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

العملاق البافاري يحمل 3 ألقاب في المسابقة مقابل لقب وحيد لبرشلونة، ويأمل البايرن في حصد اللقب الرابع استعدادا للقاء كأس السوبر الألمانية أمام بروسيا دورتموند يوم 5 أغسطس الجاري.

ضربة البداية ستكون بلقاء أتليتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني ونادي نابولي الإيطالي، وسيواجه البايرن فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

ونستعرض خلال السطور التالية تاريخ النسخ الأربع الماضية من البطولة التي تنظمها شركة أودي للسيارات، والتي ستشهد غياب فريق ميلان الإيطالي لأول مرة بعد مشاركته في النسخ الأربع.

2009

النسخة الأولى من البطولة شهدت مشاركة أندية: بايرن ميونخ، ميلان الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وتأهل صاحب الأرض والجمهور إلى النهائي بفوزه على ميلان 4-1، ليلعب أمام مانشستر يونايتد الذي تغلب على بوكا جونيورز 2-1.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية اللقب لصالح البايرن بنتيجة 7-6، وتوج لاعب بايرن توماس مولر هدافا للمسابقة برصيد هدفين.

2011

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شهدت البطولة مشاركة أندية برشلونة الإسباني وإنترناسيونال البرازيلي وميلان الإيطالي إلى جانب الفريق الضيف "بايرن ميونخ".

استطاع الإسباني تياجو ألكانتارا الإعلان عن نفسه وبقوة خلال تلك النسخة، وقاد فريقه السابق برشلونة للفوز على فريقه الحالي بايرن ميونخ بتسجيله هدفي المباراة النهائية (2-0).

2013

استعاد بايرن ميونخ لقب البطولة بتغلبه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين أحرزهما توماس مولر (ركلة جزاء) وماريو ماندزوكيتش، مقابل هدف وحيد سجله ألفارو نيجريدو.

وسجل ميلان مشاركته الثالثة في البطولة، لكن لم يستطع لاعبوه بلوغ النهائي عقب خسارته أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، ليعوض الفريق جزءا من خيبته بإحراز المركز الثالث على حساب ساو باولو البرازيلي بهدف وحيد أحرزه الغاني كيفن برينس بواتينج.

2015

للمرة الرابعة على التوالي شارك فريق ميلان الإيطالي في البطولة آملا حصد أول الألقاب، لكن هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الوحيد كاف لإهداء بايرن ميونخ لقبه الثالث في المسابقة على حساب ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

ففي الدور نصف النهائي، تغلب بايرن على ميلان بثلاثية نظيفة من إمضاء خوان بيرنات وليفاندوفسكي وماريو جوتزه، وتخطى ريال مدريد منافسه توتنهام الإنجليزي بهدفين نظيفين أحرزهما الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل.