4 أزمات تواجه ريال مدريد قبل مباراة اليونايتد في السوبر الأوروبي

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أنهى ريال مدريد، بطولة كأس الأبطال الدولية، التي أُقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، وفي رصيده نقطة واحدة فقط بعد الخسارة من مانشستر سيتي، وبرشلونة، إلى جانب التعادل مع مانشستر يونايتد، قبل الخسارة بركلات الترجيح.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة مانشستر يونايتد، في كأس السوبر الأوروبي يوم 8 أغسطس المقبل، وبالتالي يحتاج ريال مدريد إلى تصحيح الأوضاع سريعًا قبل تلك المواجهة المرتقبة.

واستعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز 4 أزمات تواجه الريال قبل لقاء مانشستر في السوبر الأوروبي كالأتي:

1- فقدان التركيز والقوة

من أبرز المشاكل التي واجهت بطل أوروبا في مبارياته الإعدادية للموسم الجديد، هي فقدان اللاعبين للتركيز وشعورهم بالتشتت في أرض الملعب، وهو ما ظهر بقوة في أول 10 دقائق من مباراتي مانشستر سيتي وبرشلونة، اللذان اعتمدا على الضغط العالي على لاعبي الريال لإخراجهم عن التركيز.

وإذا واصل لاعبو الريال ارتكاب الأخطاء الساذجة من فقدان السريع للكرة في مناطق مؤثرة في أرضية الملعب، فسيكلفهم هذا الأمر خسارة السوبر الأوروبي لصالح مانشستر.

2- سرعة سيرجيو راموس

انضم سيرجيو راموس إلى قائمة الريال في الولايات المتحدة بعد انضمام اللاعبين ببعض الوقت وذلك بعدما عانى من بعض الآلام في الأذن، ومنذ ذلك الحين لم يظهر راموس بقوته الدفاعية المعتادة.

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وسيكون على زيدان تحضير قائد الفريق جيدًا قبل مواجهة اليونايتد في السوبر الأوروبي، خاصة أن راموس لم يتواجد مع المجموعة سوى 5 أيام فقط وبحاجة إلى استعادة حساسية اللعب بصورة سريعة.

3- العقم الهجومي

من أبرز المشاكل التي واجهت ريال مدريد في الولايات المتحدة هو فقدان خط الهجوم لعنصر التأثير، في ظل الانخفاض الحاد في المستوى الذي يعاني منه كل من جاريث بيل وكريم بنزيما، وعلى زيدان إيجاد حل لتلك المشكلة خاصة أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو لن يكون مستعدًا لخوض مباراة السوبر الأوروبي.

4- الوافدون الجدد

بعد رحيل كل من خاميس رودريجز ودانيلو وألفارو موراتا، سيكون على الوافدين الجدد الدخول سريعًا في أجواء الفريق والاستعداد للمشاركة في لقاء السوبر الأوروبي في أي لحظة.

وفي الوقت الذي لم يكن فيه الثلاثي الراحل ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد الموسم الماضي، إلا أنهم لعبوا جميعًا دورًا بارزًا عند دخولهم إلى أرض الملعب من مقاعد البدلاء، وسيكون ذلك الدور ملقى على عاتق داني سيبالوس وماركوس لورينتي وخيسوس فاليخو وثيو هيرنانديز هذا الموسم.