التعليم: درجات "الميدترم" لم يتم احتسابها.. وإنهاء "الأخلاق والمواطنة" خلال أغسطس

كتبت- ياسمين محمد ونسمة فرج:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجات امتحانات الميدترم لم يتم احتسابها ضمن الدرجات أخر العام إنما هي تدريب لامتحانات نصف العام وأخر العام.

وأضاف شوقي- خلال الؤتمر الذي عقده، الثلاثاء، للإعلان عن نظام التعليم الجديد، ومشروع المعلمون أولاً، وبنك المعرفة المصري، أن كتاب "الأخلاق والمواطنة" الذي تشكله الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف سوف تنتهي اللجنة من إخراج مادته في نهاية أغسطس الجاري.

وأوضح شوقي أن مادة القيم والأخلاق عبارة أنشطة ومعلومات ستقدم في الثلات السنوات الأولى من التعليم.

ويستعرض شوقي- خلال المؤتمر- ماتم انجازه وما يجري تنفيذه على أرض الواقع في المشروعات القومية أو خطط التطوير، وتوضيح الهدف من المشروعات المختلفة وكيفية تكاملها، وإعطاء صورة متكاملة عن قضايا تهم الرأى العام بدلًا من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الرد على مخاوف من أفكار جديدة تتناولها الوزارة بالبحث، وتوضيح الفارق بين الأفكار محل الدراسة والقرارات المكتملة.

كما يتضمن المؤتمر تقديم فريق المساعدين والمعاونين والمستشارين، وعرض لما يتم فى المشروعات القومية، ومشروع المعلمون أولًا، ومشروع بنك المعرفة المصرى، وإجابات عن: تساؤلات الشهادات والمناهج والامتحانات، أحوال المعلمين، المدارس الخاصة والدولية، نظام الثانوية العامة الجديد لمقترح، شرح لفكرة النظام التعليمى الجديد، والإجابة عن ما تم إعلانه.