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إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق في اتهامه بالإهمال

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مصراوي Masrawy

إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق في اتهامه بالإهمال

02:00 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق في اتهامه بالإهمال

دمياط – محمد إبراهيم:

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط، ورئيس حي سادس وعدد من المسئولين في الحي عن النظافة، للشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، لتقاعسهم عن أداء عملهم وسوء حالة النظافة بالحي إلى جانب الإهمال في قرية السنانية.

ورصدت إدارة المتابعة بالديوان العام خلال جولاتها الميدانية تدني مستوى النظافة، ولاحظ مسئولو الإدارة وجود أكوام من القمامة في عدد من الشوارع، وقرر المحافظ إحالة المخالفين المسئولين عن النظافة للتحقيق.

وأعلن المحافظ الانتهاء الفعلي من 6 محطات للصرف الصحي وهي محطة رفع "السالمية" و"النجارين" ومحطة رفع "الباز" و"السلام" و"علي الدين" وكفر "المنازلة"، كما سيجري الانتهاء الفعلي من 5 محطات أخرى قبل نهاية أكتوبر المقبل.

ودعا طه الأهالي إلى تسديد الاشتراك الخاص بالوصلات المنزلية للتمكن من تشغيل المحطات.

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