ضبط عاطل تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بحلوان

كتب ـ فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطل، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان قد تلقوا بلاغا من المواطن أسامة محمد محمد العيش"20 سنة طالب" مقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، باستيقافه حال سيره بمنطقة عين حلوان، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، و350 جنيها وبعض المتعلقات الشخصية، كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواه".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المدعو محمود ر.ش "20 سنة عاطل" مقيم بدائرة القسم .. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطه حال تواجده بمنطقة عزبة الوالدة بدائرة القسم، وبحوزته الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما، وكذلك السلاح الأبيض "مطواه" المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبعرضه على المجني عليه، تعرف عليه واتهمه بسرقته بالإكراه؛ وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استكمال مناقشة المتهم عما ارتكبه من جرائم أخرى