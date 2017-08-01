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مسؤول فلسطيني ينتقد "صمت" إدارة ترامب إزاء الاستيطان الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

مسؤول فلسطيني ينتقد "صمت" إدارة إزاء الاستيطان الإسرائيلي

01:38 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رام الله - (د ب أ):

انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء "صمت" إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء تصاعد الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عريقات ، في بيان صحفي، إن عدم قيام الإدارة الأمريكية بإلزام الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وقبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، أصبح يشكل عائقاً أمام إطلاق عملية السلام من جديد.

وشدد على أن عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن أن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت بخصوص تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية بإمكانية تدمير خيار الدولتين، واستبداله بما يسمى الدولة بنظامين (الأبرتهايد)، وهو ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.

ودعا عريقات إدارة ترامب والمجتمع الدولي إلى القيام بإعلان عالمي من خلال قرار من مجلس الأمن يحدد حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، ووضع آليات تنفيذية إلزامية للقرارات خاصة وأن قرار مجلس الأمن "2334" قد أكد بأن خطوط 1967 تشكل حدوداً للدولتين.

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