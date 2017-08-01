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رئيس "مخابز دمياط": نرفض تطبيق المنظومة الجديدة.. و"عرفناها من الإعلام"

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مصراوي Masrawy

رئيس "مخابز دمياط": نرفض تطبيق المنظومة الجديدة.. و"عرفناها من الإعلام"

01:58 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

اجتماع أصحاب المخابز في محافظة دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال عدد من أصحاب المخابز في محافظة دمياط، إن المنظومة الجديدة للخبز لا تهتم بالبعد الاجتماعي، وتحمل الكثير من التعسف والتعنت، جاء ذلك عقب فض الاعتصام الذي أعلنوه أمس الاثنين، واستمر لنحو ساعتين، داخل مقر الغرفة التجارية، احتجاجًا على المنظومة الجديدة للخبز.

وعقدت شعبة المخابز بالغرفة برئاسة شريف بدوي، اجتماعًا طارئًا، لبحث منظومة الخبز الجديدة بالغرفة التجارية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح ، بالتدخل لحل المشكلة التي تضر بالصالح العام، بحسب ما قالوا، وتعرقل إنتاج رغيف الخبز المدعم، بحسب ما جاء في اجتماع الشعبة.

وقال شريف بدوي، رئيس شعبة أصحاب المخابز، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بغرفة دمياط، إنهم يخشون عدم القدرة على إنتاج رغيف الخبز المدعم، بسبب ما اعتبره توجيهًا تعسفيًا من قبل الوزارة.

وأضاف: "طالبنا رئيس الغرفة التجارية بالتدخل لعدم قدرتنا على دفع مبالغ مالية مقابل ثمن الدقيق تزامنًا مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى جانب أن التكلفة الجديدة تمثل خسارة فادحة لنا على أرض الواقع عقب انخفاضها عن مثيلتها بحوالي 40 جنيهًا".

وأعلن أن أصحاب المخابز بدمياط، رفضوا التوقيع على العقد أو دفع مبالغ مالية، قبل استرداد قيمة الحصتين المدفوعتين كتأمين في بداية المنظومة، وإيداع كامل ثمن الخبز بالتكلفة في حساب صاحب المخبز، وصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وبيّن أنه تلقى عشرات الاتصالات من أصحاب المخابز يشكون من هذه المنظومة التي قد تهدد بإغلاق مصالحهم وتشريد العمال، بعدما فوجئوا بالامتناع عن صرف الدقيق من المطاحن، أمس الاثنين، لافتًا إلى عدم صرف الدقيق لليوم الثالث.

وتابع "لا نعرف أي شيء عن العمل بالمنظومة الجديدة، إلا من خلال الصحف، ونرفض القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2017 شكلًا وموضوعًا ونرفض العمل به لأنه مخالف للقانون والدستور، وبه تعسف واضح من قبل وزارة ".

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