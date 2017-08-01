وكيل تموين الغربية لـ "مصراوي": انتظام عمل كافة المخابز

الغربية – مروة شاهين:

قال سامح هنداوي وكيل وزارة التموين بالغربية: "إن العمل منتظم بكافة مخابز المنتجة للخبز المدعم على مستوى المحافظة في أول أيام تطبيق منظومة الخبز الجديدة، المتمثلة في تحرير سعر الدقيق".

وأوضح " هنداوي" في تصريح لـ "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء مهلة لكافة أصحاب المخابز على مستوى المحافظة، حتى الخميس المقبل، لسداد الأموال المستحقة للعمل بالمنظومة الجديدة لاستلام حصص الدقيق المخصصة للمخابز.

يذكر أن مقر الغرفة التجارية بالغربية، شهد أمس الاثنين، اجتماعًا لأصحاب المخابز بالغربية للاتفاق على وسيلة تصعيد والتعبير عن احتجاجهم واعتراضهم على منظومة الخبز الجديدة التي أقر وزير التموين تطبيقها من أول أغسطس، وقالوا خلال الاجتماع: "إن المنظومة الجديدة تضر بهم وتقلل من هامش الربح الذي يحصلون عليه، نظرًا لارتفاع سعر إنتاج رغيف الخبز، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الدقيق واستحالة سدادها بشكل مباشر لصاحب المطحن، وهددوا بالدخول في اعتصام جزئي حال عدم التوصل إلى حل وسط وتعديل المنظومة، بما يتماشى مع مصالح أصحاب المخابز أيضًا باعتبارهم شريحة كبيرة ومهمة".