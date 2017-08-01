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القبض على صاحب مخبز استولى على طن و200 كيلو دقيق مدعم في أسيوط

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مصراوي Masrawy

القبض على صاحب مخبز استولى على طن و200 كيلو دقيق مدعم في أسيوط

01:35 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

القبض على صاحب مخبز استولى على طن و200 كيلو دقيق مدعم في أسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث بأسيوط، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب مخبز بمدينة أبوتيج، لاستيلائه على طن و200 كيلو دقيق مدعم، بعد مراجعة ماكينة صرف الخبز، خلال حملة تموينية مشتركة مع ممثلي مديريات التموين والصحة والطب البيطري.

ووصلت معلومات ﻹدارة شرطة مباحث تموين بمديرية أسيوط، أكدتها التحريات مفادها قيام "ع. م. ح"، 35 عامًا، ومقيم بندر "أبو تيج"، صاحب مخبز بلدي، بالتلاعب بكميات الدقيق البلدي المدعم التي يقوم باستلامها من قطاع المطاحن، بتجميعها والامتناع عن إنتاجها خبزًا للموطنين، وإعادة عرضها وترويجها للبيع في السوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت حملة من الإدارة وتم التقابل مع المذكور ومن خلال مراجعة ماكينة الخبز الخاصة بالمخبز وتنسيقًا مع شركة تكنولوجيا المعلومات المسئولة عن المنظومة الإلكترونية لمنظومة الخبز، تبين استيلاءه على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم تمثلت في طن و200 كيلو من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % معبأة داخل 24 جوالًا زنة الواحدة 50 كيلو، بإجمالي قيمة مادية قدرها 5477 جنيهًا.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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