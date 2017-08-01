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الرقابة الإدارية تضبط عددا من المخالفات بمجمع "العدوة" الطبي في الفيوم

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تضبط عددا من المخالفات بمجمع "العدوة" الطبي في الفيوم

01:25 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الرقابة الإدارية

الفيوم – حسين فتحي:

كشفت جولة تفتيشية للرقابة الإدارية بالفيوم، على مجمع حرق النفايات الطبية بمجمع العدوة، التابع لمديرية الصحة بالمحافظة، عن وجود مخالفات خطيرة، تتضمن إلقاء نفايات طبية، خارج الأكياس المجهزة لذلك، لدخول المحرقة، على الأرض ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وكشفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد أبو سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف العميد محمد رياض، رئيس فرع الهيئة بالفيوم، عن اختلاط النفايات الطبية الخطرة، بغير الخطرة، بمجمع التأمين الصحي بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى عدم وجود سجلات لتسجيل تحاليل النفايات منذ شهر مايو الماضي.

وطالب عضو الهيئة، مدير الصحة بزيادة عدد المحارق بمجمع النفايات بالعدوة، إلى ثلاث محارق بدلًا من محرقتين لزيادة لاستيعاب التوسعات الصحية المتزايدة بمحافظة الفيوم.

وتفقدت الحملة غرف النفايات بمستشفى جامعة الفيوم، التي أثبتت وجود حالة من الإهمال في عملية تكييس النفايات الناتجة عن العمليات الجراحية، وطالب عضو الرقابة بعدم ترك مخلفات النفايات خارج الأكياس المعدة لذلك، واختلاطها بالنفايات الخطرة، بالإضافة إلى رشح مياه داخل غرفة تجميع النفايات، وعدم وجود سجلات لتسجيل النفايات.

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