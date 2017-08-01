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طارق شوقي: لدينا 3 نماذج مضيئة في مدارسنا المصرية

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: لدينا 3 نماذج مضيئة في مدارسنا المصرية

01:38 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

طارق شوقي: لدينا 3 نماذج مضيئة في مدارسنا المصرية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك 3 نماذج مضيئة بالمدارس المصرية هي: مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل، والمدارس اليابانية.

وأشار الوزير- خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن بالوزارة للإعلان عن مقترح نظام التعليم الجديد، إلى أنه من المقرر أن تستلم الوزارة 28 مدرسة يابانية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 15 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن هذه المدارس تقوم بشكل أساسي على فكرة بناء وتكوين الشخصية.

وبالنسبة لمدارس النيل، قال الوزير إنها تدرس مناهج مصرية بالتعاون مع جامعة كامبريدج، وتعطي في النهاية شهادة مصرية، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية من المقرر لها الانتهاء من بناء 3 مدارس جديدة للنيل تبدأ العمل في سبتمبر المقبل.

أما بالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا فلدينا منها 11 مدرسة، وتسعى الوزارة لتوفير مدرسة بكل محافظة طبثًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه المدارس هدفها تكوين الطالب الباحث.

وأضاف الوزير انه في ضوء هذه التجارب الناجحة تسعى الوزارة لوضع منهجح تعليمي مصري مستمد مكوناته من المعايير العالمية، يتم تعميمه على كل المدارس المصرية.

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