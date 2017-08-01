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بدء فعاليات التدريب المصري- اليوناني المشترك "ميدوزا 2017"

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مصراوي Masrawy

بدء فعاليات التدريب المصري- اليوناني المشترك "ميدوزا 2017"

01:37 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

التدريب المصري- اليوناني المشترك

كتب- مصطفى المنشاوي:

انطلقت فعاليات التدريب البحري- الجوي، المصري- اليوناني المشترك " ميدوزا  2017 " بمشاركة وحدات من القوات الجوية و البحرية المصرية والتي تضم حاملة الطائرات الميسترال  " أنور السادات،  والفرقاطة طراز فريم "تحيا "، والغواصة طراز (41) التي انضمت حديثا للخدمة في القوات البحرية المصرية والطائرات طراز (أف- 16)، وعناصر من القوات البحرية والجوية اليونانية’، الذي يستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري واليونانى ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة لكلا البلدين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وبحسب بيان للقوات المسلحة يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات.

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