التموين: إدراج "اللبن والعسل والزبدة" على السلع التموينية بدءاً من أغسطس

كتبت- عايدة رضوان:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع الغذائية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية، بإضافة اللبن و العسل و الزبدة و زيت الذرة و الخضروات المجمدة، بجانب السكر و الزيت؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم المقدم للمواطن على البطاقات من 21 إلى 50 جنيه للفرد.

وقالت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، إن هذا القرار جاء ذلك بناء على استطلاع أجرته الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة و شعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاستطلاع، أظهر أن اللبن المعبأ و المجفف و زيت الذرة و الحلاوة الطحينية و عسل النحل و العسل الأسود و الخضروات المجمدة و مجوعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة و الشاي، في مقدمة رغبات المواطنين، مؤكدة أنه تم إدراجها ضمن المقررات التموينية لشهر أغسطس الجاري.

وطالبت وزارة التموين و التجارة الداخلية، المواطنين بضرورة الاحتفاظ بالبطاقات الذكية و طلب إيصال صرف السلع للتأكد من استلام كامل الكميات المقررة لكل أسرة.