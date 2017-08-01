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تخبط في «الجبلاية» بسبب إشراك الصفقات الجديدة في الكأس

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تخبط في «الجبلاية» بسبب إشراك الصفقات الجديدة في الكأس تخبط في «الجبلاية» بسبب إشراك الصفقات الجديدة في الكأس

التحرير

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كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن هناك اتجاه للسماح للأندية بقيد لاعبيها بشكل طبيعي، خلال الفترة المقبلة.

وقال «عبد الفتاح»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنّ اتحاد الكرة سيفتح باب القيد للأندية لكنه لن يسمح بإشراك الصفقات الجديدة في كأس ، وواصل بأن اللاعب قد يلعب لناديين في الدوري، لأنه نظام عالمي، لكن في الكأس لايحدث ذلك في أي دولة في العالم.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، جلسة ودية اليوم الثلاثاء، بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، لمناقشة مواعيد القيد الصيفي. 

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وعلمت «التحرير» أن مسئولو اتحاد الكرة اختلفوا حول موعد فتح باب القيد، حيث يرى البعض ضرورة فتحه بشكل استثنائي للأهلي فقط حتى يقيد لاعبيه الجدد قبل ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بينما يرى البعض الآخر أن باب القيد لابد أن يفتح لكل الأندية في توقيت واحد بعد انتهاء بطولة كأس مصر.

في المقابل أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لائحة بطولة كأس مصر، لا تمنع أن يلعب لاعب مع فريقين بنفس البطولة، وهو مايتنافى مع تصريحات عصام عبد الفتاح كما هو موضح مسبقًا.

واختتم عامر حسين لـ«التحرير»، أنه في بطولة الدوري مثلًا هناك قيد شتوي، وهناك لاعبين يلعبون في أندية قبل فتح القيد الشتوي، وينتقلون لأندية أخرى بعده، والاتحاد الدولي يمنع فقط أن يلعب لاعب في 3 أندية خلال موسم واحد، هذه هي الحالة الوحيدة التي تمثل مخالفة للوائح.

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التحرير

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