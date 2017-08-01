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بدء التدريب البحري الجوي «ميدوزا 2017» المشترك بين مصر واليونان

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بدء التدريب البحري الجوي «ميدوزا 2017» المشترك بين مصر واليونان بدء التدريب البحري الجوي «ميدوزا 2017» المشترك بين مصر واليونان

التحرير

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك "ميدوزا 2017 "، بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية، التي تضم حاملة الطائرات الميسترال "أنور السادات" والفرقاطة طراز فريم "تحيا " والغواصة طراز (41)، التي انضمت حديثا للخدمة في القوات البحرية المصرية، والطائرات طراز (أف 16)، وعناصر من القوات البحرية والجوية اليونانية.

ويستمر التدريب عدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

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يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها تخطيط وإدارة الجانبين، أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري واليوناني، ما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة لكلا البلدين، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد، لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة.

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التحرير

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