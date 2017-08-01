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أزهري عن أكشاك الفتوى: بنعرف الناس الإسلام الصحيح (فيديو)

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أزهري عن أكشاك الفتوى: بنعرف الناس الإسلام الصحيح (فيديو) أزهري عن أكشاك الفتوى: بنعرف الناس الإسلام الصحيح (فيديو)

التحرير

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قال الشيخ محمد سعد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أحد القائمين على "كشك الفتوى" بمترو الأنفاق، إن إصدار الحكم الشرعي أخر شيء يخرج من العِالم الموجود بكشك الفتوى للسائل، بعد نصحه وموعظته وإصلاحه وتوجيهه لتعاليم الدين الصحيح. 

أضاف سعد، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بقناة "cbc extra" :"الهدف من أكشاك الفتوى التواجد وسط الناس وتيسير المهمة عليهم، وتعرف المواطنين على الإسلام عن طريق من يتكلم بصدق وبإنتماء حقيقي لدينه، والبعد عن من يحاول تشويه صورة الإسلام".

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وقال مواطن: "وفرت علينا المشوار لدار الإفتاء، بدل ما اليوم كان بيضيع، دلوقتي بنزل المترو كل يوم، وأسال في أي فتوى أنا عاوزها".

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التحرير

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