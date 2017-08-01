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«الوزراء» يوضح حقيقة صرف أموال لطلاب ما قبل التعليم الجامعي

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«الوزراء» يوضح حقيقة صرف أموال لطلاب ما قبل التعليم الجامعي «الوزراء» يوضح حقيقة صرف أموال لطلاب ما قبل التعليم الجامعي

التحرير

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أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانا، لتوضيح حقيقة ما تردد من أنباء عن إصدار قرار بصرف مبالغ مالية لجميع طلاب ما قبل التعليم الجامعي.

كانت أنباء ترددت عن صرف الحكومة 60 جنيها لكا طفل أقل من 6 سنوات، 80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية، 100 جنيه للمرحلة الإعدادية، و140 جنيها للثانوية.

وتواصل مركز المعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة, موضحةً أن قرار الحكومة خاص فقط بطلاب الأسر غير القادرين والمستفيدة من برنامج "تكافل"، وليس جميع طلاب التعليم ما قبل الجامعى كما يتردد، وذلك بهدف دعم هؤلاء الطلاب وتشجيعهم على استكمال تعليمهم والاستثمار فيهم لتحقيق ‏المصلحة الفضلى لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم.

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وأوضحت الوزارة أن المبالغ المالية التي تصرف لطلاب الأسر غير القادرين هي: 60 جنيها لكل طفل أقل من 6 سنوات بحد أقصى طفلين للأسرة الواحدة في ذات الفئة العمرية، 80 جنيها لمرحلة التعليم الابتدائي، 100 جنيه للتعليم للإعدادي، و140 جنيها للثانوي.

وأضافت الوزارة أنه يتم إدراج الأطفال الأقل من 6 سنوات، لأول ‏مرة، ضمن البرنامج بشرط حصولهم على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية، وحصولهم على التطعيمات ‏المقررة، وبلغ عدد هؤلاء الأطفال حوالي مليون و650 ألف حتى الآن.

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التحرير

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