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وزير التنمية المحلية يصل الإسماعيلية لتفقد مشروعات محور التنمية

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وزير التنمية المحلية يصل الإسماعيلية لتفقد مشروعات محور التنمية وزير التنمية المحلية يصل الإسماعيلية لتفقد مشروعات محور التنمية

التحرير

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استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ومحافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور؛ لتفقد مشروعات محور التنمية، وافتتاح المركز التكنولوجي.

ومن المقررعقد مؤتمر موسع بحضور محافظي مدن القناة الثلاث ومحافظ شمال سيناء بديوان عام المحافظة، يعقبه لقاءً بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. 

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وأكد "طاهر" أن الزيارة تأتي للوقوف على آخر التطورات بمشروعات التنمية والأنفاق، وتفقد الأنشطة المحلية الرئيسية، واستعراض خطة لجنة استرداد الأراضي.

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التحرير

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