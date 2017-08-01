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غدا الطقس حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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غدا الطقس حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة غدا الطقس حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
الإسكندرية 26 32
مطروح 25 31
بورسعيد 27 32
دمياط 26 32
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 38
العريش 23 34
نخل 20 38
طابا 24 39
الطور 26 36
مرسى علم 30 39
الغردقة 30 41
شرم الشيخ 30 40
رفح 22 33
كاترين 20 36
سيوة 24 39
المنيا 25 39
الفيوم 25 39
رأس سدر 27 37
أبوسمبل 27 43
وسط الدلتا 26 37
أسيوط 25 39
سوهاج 27 40
الأقصر 28 44
أسوان 31 44
شلاتين 27 39
حلايب 29 37
الوادي الجديد 24 41
قنا 28 42
نويبع 30 38
السلوم 21 32

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