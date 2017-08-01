«حسونة» تحشد الأصوات لتمرير قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشادت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بمؤتمر «دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد»، الذى عقد أمس الاثنين.

وقالت حسونة إن الإستكمال الفاعل لهذه الجهود فى مكافحة الفساد لن يكون إلا من خلال الآلية الدستورية المتمثلة فى إنشاء هيئة تنسيقية مستقلة لمكافحة الفساد، لاسيما وإن الفساد أصبح ظاهرة عصرية ساعدت آليات العولمة الاقتصادية على سرعة انتشارها ومن هذه الآليات تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصالات وحرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود المفتوحة، وغيرهــا فأصبح الفساد حالة ذهنية لدى الأفراد تبرره وتخلق له الأعذار، وتقبل التفريط التدربجى فى أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي.

وأضافت: «ومن هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وبالفعل تقدمنا بمشروع قانون لإنشاء هذه الهيئة لكن إلى الآن لم يتم إصدارها بالرغم من أن مصر من الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى بموجبها يقع على عاتق مصر طبقا للمادة 65 من الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية».

شاهد أيضا

ولفتت إلي أن مشروع القانون المقدم من جانبها هو خطوة هامة على طريق القضاء على الفساد الذي تسعي الدولة جاهدة لمكافحته وفقا للتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية، وطالبت بسرعة إصدار مجلس النواب للقانون المقدم من جانبها بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وأن تتبني الحكومة هذا القانون أيضًا وتعتبره أهم نواه فى مشوار القضاء على الفساد.

كانت وزارة الضامن الاجتماعى قد عقد مؤتمرا أمس الاثنين، تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد»، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد، وأعضاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي للتصدي ومكافحة الفساد.