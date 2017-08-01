أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السعودية: حادث اقتحام السفارة والقنصلية في إيران كان "عملية مرتبة ومدبرة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: حادث اقتحام السفارة والقنصلية في إيران كان "عملية مرتبة ومدبرة"

01:30 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

693

القاهرة – (مصراوي)أصدرت سفارة السعودية لدى القاهرة، رسالة إعلامية حول الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد بإيران في يناير من العام الماضي وأسفر عن قطع العلاقات بين البلدين خلصت إلى أنها كانت عملية "مرتبة ومدبرة وليست رد فعل عفوي من المواطنين الإيرانيين، بل جاءت ضمن خطة إيرانية للتصعيد مدعومة من قِبَل النظام الإيراني".وأوضحت السفارة في الرسالة الإعلامية التي تلقى مصراوي نسخة منها، الثلاثاء، أن وفد المملكة الدائم في نيويورك تلقى خطابا من نظيره الإيراني في فبراير من العام الماضي، يطلب الإذن لدخول مقري السفارة والقنصلية لمباشرة التحقيقات، مشيرة إلى موافقة المملكة على طلب إيران بشرط فريق سعودي.وأضافت الرسالة الإعلامية أن الجانب الإيراني وافق على وجود فريق سعودي للإطلاع على نتائج التحقيقات، إلا أن السلطات الإيرانية رفضت أكثر من مرة إصدار تصريح الموافقة على هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي رغم حصوله على تأشيرات الدخول من الفنصلية الإيرانية في دبي.واقتحم متظاهرون مقر السفارة السعودية والإيرانية في طهران ومشهد في يناير 2016، احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر نمر بعد إدانته بحكم قضائم بالإرهاب.وقالت السفارة السعودية إن طهران ربطت إصدار التصريح بالتأشير لفريق زيارة المقرات الدبلوماسية الإيرانية وفريق رعاية شؤون الحجاج الإيرانيين بشكل متزامن.وامتنعت طهران عن إرسال حجاجها إلى السعودية بعد حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى وأودى بحياة 769 قتيلا، و934 جريحا. وتقول إيران إن من بينهم 465 حاجا من رعاياها.وأشارت الرياض في الرسالة الإعلامية إلى أن رفض السلطات الإيرانية وجود فريق سعودي عند دخول السلطات الإيرانية لمقر البعثات يؤكد أن "الجانب الإيراني ليس جاداً في ملاحقة ومحاسبة المتسببين بالحادثة".ولفتت إلى ما وصفته بـ"سجل حافل لانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية" منذ اقتحام السفارة الأمريكية في عام 1979م واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوماً، والذي تلاه الاعتداء على السفارة السعودية، والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987م، ثم الاعتداء على السفارة الروسية عام 1988م، والاعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007. كما تم الاعتداء على السفارة الباكستانية عام 2009م، والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011.واعتبرت الرياض أن طهران "لا تريد التحلي بلغة العقل والمنطق، ولا تريد ردم الهوة ونزع فتيل الخلاف، واعتزامها الاستمرار في أعمالها المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تبحث الاستفادة من تجربة بيرو في مجال التغذية المدرسية

    أخبار

  • وفد أمريكي يبدأ متابعة إجراءات التأمين بالمطار على رحلات نيويورك

    أخبار

  • منع الروائي أحمد ناجي من السفر

    أخبار

  • أبو الغيط يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

    أخبار

إعلان

f50447ba6f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين