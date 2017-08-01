وزير التعليم: المدارس اليابانية ستصل لجميع محافظات مصر

كتبت- ياسمين محمد ونسمة فرج:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس اليابانية- المصرية ستصل إلى جميع محافظات مصر والمناطق المحرومة، موضحًا أن اتفق مع الجانب الياباني على المنهج والطبع المعماري لها.

وكان شوقي قال- خلال المؤتمر للإعلان عن نظام التعليم الجديد، ومشروع المعلمون أولاً، وبنك المعرفة المصري، أن من المقرر استلام 18 مدرسة بعد أسبوعين من القوات المسلحة، إن رؤية مصر 2030 تستهدف بناء 100 ألف فصل دراسي خلال أعوام 2016 و 2017، و 2018؛ للقضاء على كثافة الطلاب، بالإضافة لـ 1735 فصل للمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

ويستعرض شوقي خلال المؤتمر ماتم انجازه وما يجري تنفيذه على أرض الواقع في المشروعات القومية أو خطط التطوير، وتوضيح الهدف من المشروعات المختلفة وكيفية تكاملها، وإعطاء صورة متكاملة عن قضايا تهم الرأى العام بدلًا من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الرد على مخاوف من أفكار جديدة تتناولها الوزارة بالبحث، وتوضيح الفارق بين الأفكار محل الدراسة والقرارات المكتملة.

كما يتضمن المؤتمر تقديم فريق المساعدين والمعاونين والمستشارين، وعرض لما يتم فى المشروعات القومية، ومشروع المعلمون أولًا، ومشروع بنك المعرفة المصرى، وإجابات عن: تساؤلات الشهادات والمناهج والامتحانات، أحوال المعلمين، المدارس الخاصة والدولية، نظام الثانوية العامة الجديد لمقترح، شرح لفكرة النظام التعليمى الجديد، والإجابة عن ما تم إعلانه.

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