البيئة: تسليم "تماسيح رمسيس" المضبوطة لحديقة الحيوان بالجيزة

كتبت - مادي غيث:

أعلن قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، عن تسليم التماسيح المضبوطة، مع أحد الأشخاص قبل بيعها في ميدان رمسيس، لحديقة الحيوان بالجيزة.

وضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص، خلال محاولة بيعه 30 تمساح نيلي بميدان رمسيس بمنطقة الأزبكية.

وأوضح المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، أنه فور العثور على اعلان على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يفيد ببيع كمية من التماسيح الحية تم التواصل مع البائع والاتفاق معه على شراء التماسيح، والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات و قسم الأزبكية الذي قام برصد البائع فور حضوره لاتمام عملية البيع في الميعاد المتفق علية وضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

كما أكد الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أنه تم معاينة التماسيح المذكورة والتي يتراوح طولها ما بين 20 -25 سم و هي قادمة من قبل أحد الصيادين بأسوان و تم نقلها إلى الإسكندرية ثم تسليمها لبيعها بالقاهرة.

جديرًا بالذكر أن قطاع حماية الطبيعة يقوم بمتابعة المستمرة عمليات الاتجار عبر شبكات التواصل الإجتماعي لملاحقة الاتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية.

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