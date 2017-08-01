تسليم 100 وحدة للفائزين بمساكن "ابني بيتك" في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

سلم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، 100 عقد للحاجزين الفائزين في المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمساكن "ابني بيتك" بالفشن والواسطى، بالسرادق الذي أقيم بمدينة بني سويف شرق النيل، وسط فرحة وزغاريد الفائزين بالوحدات السكنية.

وخلال التسليم، هنأ المحافظ أهالي بني سويف الذين فازوا بالوحدات السكنية، متمنيًا لهم حياة جديدة سعيدة، مشددًا على أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لن تدخر جهدًا في توفير الحلول العاجلة لأية مشكلات قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوجه ويتابع توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية وتنمية الصعيد، خاصة في مجال الإسكان والذي يمثّل حاجة أساسية وحيوية للمواطن.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال أقل من شهر سيجري تسليم وحدات سكنية أخرى ضمن المشروع، وهو ما يعد خطوات متلاحقة لتوفير حاجة رئيسية، انطلاقًا من خطة الدولة في هذا الشأن.

حضر تسليم العقود، اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الإسكان، ومسؤولي قطاعات الوزارة بالمحافظة من الإسكان وجهاز المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.