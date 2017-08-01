إنفوجراف.. 9 أحكام رادعة للمتحرشين منذ 2014

مصراوي Masrawy

كتب – طارق سمير:

بعد قرار محكمة الجنايات أمس الإثنين، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن 5 سنوات، بتهمة التحرش بفتاة تدعى هند عبد الستار بالطريق العام بحلوان.. يرصد مصراوي أبرز الأحكام الرادعة منذ تعديل قانون التحرش الجنسي في الإنفوجراف التالي.

كان الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر في يونيو 2014، قرارا جمهوريا بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

ونص التعديل الأخير على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".