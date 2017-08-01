تأجيل محاكمة 66 متهمًا بقضية "داعش الصعيد" لجلسة 10 سبتمبر (صور)

بينهم طفل.. ننشر أسماء ضحايا التنقيب عن الآثار بسوهاج (صور)

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد" لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لعدم حضور 2 من المتهمين من محبسهما مع إخطار الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية والتحقيق مع المتسبب في تعطيل سير المحاكمة.

كما أمرت المحكمة بإعداد تقرير عن المتهمين الأحداث والقبض على المتهمين الهاربين.

وقبل الجلسة تبين غياب المتهم رقم ٦١ ويدعي محمد عبد الخالق عبد السلام والمتهم محمد عبد الرحمن سليمان، وتبين أن المتهم الأخير مازال متواجدا داخل المؤسسة العقابية.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.