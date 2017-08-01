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انتظروها العام المقبل.. هذه السيارات الـ«SUV» تهز العالم قريبًا

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انتظروها العام المقبل.. هذه السيارات الـ«SUV» تهز العالم قريبًا انتظروها العام المقبل.. هذه السيارات الـ«SUV» تهز العالم قريبًا

التحرير

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ظهر خلال الآونة الأخيرة تيار قوي يدعو إلى شراء السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والكروس أوفر، التي استطاعت أن تثبت جدارتها في المنافسة مع السيارات السيدان والهاتشباك بقوة في العديد من الأسواق العالمية، للحد الذي جعل العديد من الشركات الرياضية تفكر بقوة في تصنيع موديلات رياضية متعددة الأغراض "SUV".

الطراز الرياضي الذي يعمل بالدفع الرباعي، استطاع أن يرتقي بمبيعاته بشكل واضح في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والأمر نفسه بدا واضحًا في العديد من الأسواق العربية وشمال إفريقيا وعلى رأسها ، وهو ما دفع الشركات للإعلان عن العديد من الإصدارات الجديدة قبل طرحها بشكل رسمي خلال العام المقبل، وهذا أبرز ما ينتظره الجمهور في 2018.

ألفاروميو ستيلفيو

حددت الشركة الإيطالية موعد طرح "ستيلفيو" الجديدة في 2018، بعد أن قامت خلال وقت سابق بطرحها في عدد من المحافل الدولية الكبرى خلال العام الجاري، وعلى رأسها معرضا ديترويت ونيويورك الدوليان، وهي إحدى السيارات التي تمثل بداية انطلاقة "ألفاروميو" في مجال صناعة هذا الطراز.

أودي Q5

تنتمي بشكل رئيسي إلى الإصدارات الفاخرة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، التي راعت الشركة الألمانية العملاقة خلال عملية تصنيعها، أحدث التقنيات الرفاهية والفنية، ما يؤهلها للمنافسة بقوة خلال العام المقبل.

BMW X3

واحدة من الموديلات التي تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة بشكل رئيسي خلال العام المقبل، لا سيما أنها دُعمت بنسخة جديدة تعمل بوقود الديزل، إضافة إلى نسخة قوية من المحركات تتكون من 4 و6 سلندرات لتقديم اختيارات مختلفة للأذواق المختلفة.

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فورد إيكوسبورت

يرجح البعض أن تكون بديلة قوية للسيارة الشهيرة لـ"فورد" وهي "فييستا"، التي من المتوقع أن يكون عام 2018 موعد غيابها عن الساحة الدولية، مع إمكانية تقديم "إيكو سبورت" الرياضية القوية في ثوب مغاير لإصدارات الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية.

هيونداي كونا

حازت على حملة دعائية كبيرة من جانب الشركة الكورية، لا سيما بعد أن أصدرت "هيونداي" عددا من المواد الدعائية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، وهو ما مهد الطريق لتسويق السيارة الرياضية بشكل جيد خلال العام المقبل.

رينج روفر فيلار

اهتمت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض كبيرة الحجم، بتوجيه حملاتها الدعائية من أجل تسويق السيارة على مدى العام الجاري، للحد الذي خلق قاعدة جماهيرية عالمية للسيارة في الأسواق العالمية قبل إصدارها في 2018.

 

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