القبض على عقيد شرطة بـ"التهرب الضريبي" لتقاضيه رشوة 30 ألف جنيه في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية القبض على عقيد شرطة بإدارة التهرب الضريبي بمنطقة شرق الدلتا، متلبسًا بتقاضي رشوة من أحد الأشخاص بمدينة جمصة.

ووردت معلومات توافرت للإدارة العامة لأموال العامة، بوزارة الداخلية، تفيد باستغلال العقيد "جمعة. ف. ا"، ومقيم قرية أبو بدوي، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقيد شرطة بقسم التهرب الضريبي، بمنطقة شرق الدلتا، وحصوله على مبالغ مالية "رشوة" مقابل إنجاز بعض المصالح.

واستصدرت إدارة الأموال العامة، إذنًا من النيابة العامة، وتشكلت حملة مكبرة من ضباط مكافحة جرائم الأموال بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وألقي القبض على المتهم أثناء تقاضيه رشوة مالية، قدرها 30 ألف جنيه، نظير إنجاز بعض المصالح لأحد المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، واصطحب المتهم لإدارة الأموال العامة بالقاهرة، وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.