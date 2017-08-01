أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على عقيد شرطة بـ"التهرب الضريبي" لتقاضيه رشوة 30 ألف جنيه في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عقيد شرطة بـ"التهرب الضريبي" لتقاضيه رشوة 30 ألف جنيه في الدقهلية

01:10 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

التهرب الضريبي

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية القبض على عقيد شرطة بإدارة التهرب الضريبي بمنطقة شرق الدلتا، متلبسًا بتقاضي رشوة من أحد الأشخاص بمدينة جمصة.

ووردت معلومات توافرت للإدارة العامة لأموال العامة، بوزارة الداخلية، تفيد باستغلال العقيد "جمعة. ف. ا"، ومقيم قرية أبو بدوي، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقيد شرطة بقسم التهرب الضريبي، بمنطقة شرق الدلتا، وحصوله على مبالغ مالية "رشوة" مقابل إنجاز بعض المصالح.

واستصدرت إدارة الأموال العامة، إذنًا من النيابة العامة، وتشكلت حملة مكبرة من ضباط مكافحة جرائم الأموال بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وألقي القبض على المتهم أثناء تقاضيه رشوة مالية، قدرها 30 ألف جنيه، نظير إنجاز بعض المصالح لأحد المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، واصطحب المتهم لإدارة الأموال العامة بالقاهرة، وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بحلوان

    أخبار

  • حريق يلتهم سيارتي إسعاف بـ"صحراوي الإسكندرية"

    أخبار

  • التحريات تكشف هوية مطلق النار على "عروس الهرم" خلال حفل زفافها

    أخبار

  • مصرع طالب سقط في بئر مصعد عقار بالمهندسين

    أخبار

إعلان

81591d773e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة