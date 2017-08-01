المنيا تستعد لافتتاح "الاستقبال والطوارئ" بالمستشفى الجامعي (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

تستعد جامعة المنيا قريبًا لافتتاح قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي، بعد أن اتخذ الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، قرارًا بإزالة وإخلاء المباني المتصدعة والآيلة للسقوط من المستشفى، في مارس الماضي، حفاظًا على أرواح المرضى، ليبدأ العمل لتحويل قسم الغسيل الكلوي وتفتيت الحصاوي إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بعد أن جرى نقله إلى مستشفى الكلى والمسالك البولية التخصصي بالحرم الجامعي.

وفي وقت قياسي بدأ العد التنازلي لتنفيذ المرحلة الأولى لقسم الاستقبال والطوارئ بسعة 47 سريرًا، لتكون مستعدة لاستقبال المواطنين خلال أيام.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن المرحلة الأولى تضم قسمًا للعناية المركزة يحتوي على 12 سريرًا وغرفة عزل، وعنبر ملاحظة بسعة 10 أسرّة، وغرفة إنعاش قلبي ورئوي، وغرفتين لكشف الجراحة والعظام، وغرفة لتجبيس الكسور، وأربع غرف عمليات.

وأوضح الدكتور أبو المجد، أن المرحلة الثانية، الجارى العمل بها، ستضم غرفة للأشعة العادية وأخرى للموجات الصوتية والأشعة المقطعية، وعنبرًا لاستقبال الحوادث يسع 15 سريرًا وغرف إفاقة تحتوي على 45 سريرًا، كنواة أولى لتوسعات مستقبلية لقسم الطوارئ والحوادث، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة للأعمال هي الشركة الوطنية للتوريدات والمقاولات العامة.