طارق شوقي: "التعليم" تتسلم 18 مدرسة جديدة من القوات المسلحة بعد أسبوعين

كتبت- ياسمين محمد ونسمة فرج:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن رؤية مصر 2030 تستهدف بناء 100 ألف فصل دراسي خلال أعوام 2016 و 2017، و 2018؛ للقضاء على كثافة الطلاب، بالإضافة لـ 1735 فصل للمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

وأضاف شوقي- خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نظام التعليم الجديد، ومشروع المعلمون أولاً، وبنك المعرفة المصري، أن من المقرر استلام 18 مدرسة بعد أسبوعين من القوات المسلحة.

وكان أحمد خيري المتحدث باسم الوزرة، قال إن الدكتور طارق شوقي يستعرض ماتم انجازه وما يجري تنفيذه على أرض الواقع في المشروعات القومية أو خطط التطوير، خلال المؤتمر- فضًلا عن توضيح الهدف من المشروعات المختلفة وكيفية تكاملها، وإعطاء صورة متكاملة عن قضايا تهم الرأى العام بدلًا من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الرد على مخاوف من أفكار جديدة تتناولها الوزارة بالبحث، وتوضيح الفارق بين الأفكار محل الدراسة والقرارات المكتملة.

وأشار خيري، إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن تقديم فريق المساعدين والمعاونين والمستشارين، وعرض لما يتم فى المشروعات القومية، ومشروع المعلمون أولًا، ومشروع بنك المعرفة المصرى، وإجابات عن: تساؤلات الشهادات والمناهج والامتحانات، أحوال المعلمين، المدارس الخاصة والدولية، نظام الثانوية العامة الجديد لمقترح، شرح لفكرة النظام التعليمى الجديد، والإجابة عن ما تم إعلانه.