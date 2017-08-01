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طارق شوقي عن "نظام التعليم الجديد": المخاوف مشروعة وسنطرحه للحوار المجتمعي

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي عن "نظام التعليم الجديد": المخاوف مشروعة وسنطرحه للحوار المجتمعي

01:09 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك مخاوف مشروعة من بعض الأفكار الجديدة، والتي أثارت تخوفات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لابد من توضيح الفرق بين الحوار المجتمعي الذي يقوم على فكرة الطرح قبل العمل بها والقرار المعتمد.

وأضاف الوزير: "لو مقولناش بيقولوا مش عارفين بتعملوا إيه ولو قولنا يبقى فين الحل" .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، للإعلان عن نظام التعليم الجديد، ومشروع المعلمون أولاً، وبنك المعرفة المصري.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تعمل على رؤية التميز، لافتًا أن هذه الرؤية تستهدف في عام 2030 أن يكون هناك إتاحة للتعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وهو ما سيساهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، قائلا: "هدف صعب وكل كلمة فيه ليها معنى وهدفنا الوصول إلى تحقيق الإتاحة والجودة التنافسية وهذه هي أهدافنا الكبيرة" .

وأشار الوزير إلى أنه اختار فريق عمل من المعاونين والمساعدين يعملون باستمرار لمساعدة الكيان الأساسي للوزارة من خلال رؤساء القطاعات والقطاعات المركزية، قائلا: "نعمل كلنا كفريق واحد".

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