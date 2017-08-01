أبرزهم كارلوس ورونالدينيو.. أكثر 25 لاعبًا قطعًا للمسافات بين الأندية

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في كرة القدم الحديثة، لم يعد الأمر مفاجأة عندما نشاهد لاعبا يقطع مسافات طويلة بالطيران، للانضمام إلى ناد جديد، لذلك تطرقت صحيفة «ذا صن» إلى أكثر اللاعبين قطعًا للأميال للانضمام إلى الأندية عبر التاريخ.

ويتصدر القائمة الحارس الألماني لوتز بفاننستيل البالغ من العمر (44 عامًا)، الذي قطع مسافة 145,591 ميلا للانضمام إلى 25 ناديًا بين دول إنجلترا وألمانيا وماليزيا وكندا ونيوزيلندا.

ويحتل أسطورة مانشستر يونايتد السابق جورج بيست، المركز الثاني في القائمة، وذلك بعدما قطع اللاعب الأيرلندي الشمالي مسافة 95,443 ميلا للانضمام إلى 18 ناديًا ما بين إنجلترا وأيرلندا والولايات المتحدة وإسكتلندا وهونج كونج وأستراليا.

ودخل اللاعب البرازيلي جونينيو لاعب ميدلزبره السابق في قائمة الخمسة الأوائل بعدما قطع مسافة 47,521 ميلا للانضمام إلى 9 أندية في دول إنجلترا والبرازيل وأستراليا وإسبانيا.

ودخل اللاعب البرازيلي ريفالدو أيضًا في القائمة بعدما قطع مسافة 38,582 ميلا للانضمام إلى 14 ناديًا من بينها برشلونة وميلان وأولمبياكوس وساو باولو.

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كما وجد في القائمة أسماء كبيرة مثل هوجو سانشيز وخوسيه لويز شيلافيرت وديفيد تريزيجيه، إلى جانب لاعب أستون فيلا الحالي ميل جيديناك الذي يحتل المركز الـ14 في القائمة بعد قطعه مسافة 31,773 ميلا.

وفي أول 20 في القائمة وجد أسطورة كرة القدم الكاميرونية روجيه ميلا والنجم البرازيلي روبرتو كارلوس، واحتل رونالدينيو المركز الـ21 بعدما قطع مسافة 22,884 ميلا بين 8 أندية، من بينها برشلونة وباريس سان جيرمان وجريميو وميلان وفلومينيزي.

وبإمكان نجم آرسنال الحالي أليكسيس سانشيز الانضمام للقائمة خاصة أنه قطع حتى الآن مسافة 22,426 ميلا بين أندية أرسنال وبرشلونة وأودينيزي إلى جانب بعض الأندية في أمريكا الجنوبية.

ووجد كل من نيكولاس أنيلكا وديديه دروجبا، في أسفل القائمة بعد قطعهما مسافة 22,322 ميلا و19,035 ميلا على الترتيب طوال مسيرتهما مع الأندية.