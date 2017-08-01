الحكومة تنفي إخلاء 7 آلاف منزل للأهالي بشرق أسوان

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان مملوكة للأهالي.

وتداولت بعض المواقع الإخبارية، أنباء حول إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل مملوكة للأهالي بشرق أسوان.

وأوضح المركز في بيان له الثلاثاء، أن الإخلاء صدر بحق 76 سكن إداري حكومي بشرق أسوان، تابعة للحكومة وليست تابعة للأهالي كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن السكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكن شخصي، حيث توفره الوزارة للعاملين بها، ويلتزمون بإخلائه ورده إليها مرة آخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية، هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط، لضمان حسن انتظام سير العمل.