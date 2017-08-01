مجلس الوزراء ينفي إزالة المساجد المقامة بمحطات السكة الحديد

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزاراء، صحة ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة المساجد الموجودة بمحطات السكة الحديد.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، تداولت أخبارًا منسوبة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، تفيد بإزالة المساجد الموجودة في حرم السكة الحديد.

وأوضح المركز، في بيان له الثلاثاء، أن التصريحات التي نسبت لوزير النقل بأن 80% من حوادث القطارات بسبب المساجد المقامة بمحطات السكة الحديد عارية تماما من الصحة.

وأشار المركز، إلى أن وزير النقل التقى محافظ الشرقية الأسبوع الماضي، مع عدد من نواب المحافظة، ودار الحوار حول المزلقانات وأسباب تعطل عملية التطوير، وأفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك أحد المساجد المتواجدة بحرم السكة الحديد يعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير النقل أكد خلال اللقاء، أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث الخطيرة، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 10/ 5 / 2015، عن إزالة المسجد أو الزاوية على خطوط السكك الحديدية الذي يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الفتوى أكدت ضرورة بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وأنه في حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة.