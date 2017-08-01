جمال بيومي: ألمانيا مافيهاش قانون استثمار.. وماحدش علمنا (فيديو)

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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مناخ الاستثمار في مصر ليس بصحة جيدة، ولا يتماشى مع الأحداث الجارية: "ماحدش علمنا يعني إيه استثمار".

أضاف بيومي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباحك عندنا"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان سليم، عبر قناة "المحور": "لم يكن هناك قانون استثمار في عهد محمد علي، رغم وجود نهضة اقتصادية، ألمانيا من أكبر دول العالم في الاستثمار، لا يوجد بها قانون استثمار".

وتابع: "2 ونص مليون طفل بيتولدوا كل سنة زيادة، في عهد محمد علي كنا 5 مليون، عبد الناصر استلم البلد وإحنا 18 مليون وسابها وإحنا 31 مليون، والآن مصر تخطت الـ90 مليون وأكثر، لذلك يجب الادخار حتى يجد هذا الجيل ما يعيش به".

وذكر: "لما الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب أننا نستثمر في قناة السويس جمعنا 64 مليار خلال أسبوع واحد، فنحن من ذوي الدخول المتوسطة، فأقصى ما تمكنت مصر من ادخاره هو 15%، وذلك لا يكفي فنحن بحاجة لـ30%، أي هناك عجز 15% لتغطية الـ2 مليون ونص طفل زيادة".

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وأوضح: "العجز يمكن أن نحصل عليه من الخارج سواء من مصري موجود بالخارج، أو من العرب الأشقاء".