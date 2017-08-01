أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

جمال بيومي: ألمانيا مافيهاش قانون استثمار.. وماحدش علمنا (فيديو)

Google+ Print
جمال بيومي: ألمانيا مافيهاش قانون استثمار.. وماحدش علمنا (فيديو) جمال بيومي: ألمانيا مافيهاش قانون استثمار.. وماحدش علمنا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مناخ الاستثمار في  ليس بصحة جيدة، ولا يتماشى مع الأحداث الجارية: "ماحدش علمنا يعني إيه استثمار".

أضاف بيومي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباحك عندنا"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان سليم، عبر قناة "المحور": "لم يكن هناك قانون استثمار في عهد محمد علي، رغم وجود نهضة اقتصادية، ألمانيا من أكبر دول العالم في الاستثمار، لا يوجد بها قانون استثمار".

وتابع: "2 ونص مليون طفل بيتولدوا كل سنة زيادة، في عهد محمد علي كنا 5 مليون، عبد الناصر استلم البلد وإحنا 18 مليون وسابها وإحنا 31 مليون، والآن مصر تخطت الـ90 مليون وأكثر، لذلك يجب الادخار حتى يجد هذا الجيل ما يعيش به".

وذكر: "لما الرئيس عبد الفتاح طلب أننا نستثمر في قناة السويس جمعنا 64 مليار خلال أسبوع واحد، فنحن من ذوي الدخول المتوسطة، فأقصى ما تمكنت مصر من ادخاره هو 15%، وذلك لا يكفي فنحن بحاجة لـ30%، أي هناك عجز 15% لتغطية الـ2 مليون ونص طفل زيادة".

شاهد أيضا

وأوضح: "العجز يمكن أن نحصل عليه من الخارج سواء من مصري موجود بالخارج، أو من العرب الأشقاء".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري