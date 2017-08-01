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استقرار سعر الدولار في البنك المركزي.. و«أبوظبي» يسجل أعلى سعر

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استقرار سعر الدولار في البنك المركزي.. و«أبوظبي» يسجل أعلى سعر استقرار سعر الدولار في البنك المركزي.. و«أبوظبي» يسجل أعلى سعر

التحرير

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استقر متوسط الأمريكي بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند 17.93 جنيه للبيع، ونحو 17.83 جنيه للشراء.

بينما تحرك سعر الدولار في بنك "إتش إس بي سي" نحو الارتفاع ليسجل نحو 17.96 للبيع، و17.86 للشراء بارتفاع نحو 1 قرش، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.97 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء بارتفاع 2 قرش عن تعاملات أمس. وسجل الدولار ببنك نحو 17.92 جنيه للبيع، ونحو 17.82 جنيه للشراء.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار نحو 17.9 جنيه للبيع، و17.8 للشراء، أما في بنك البركة وسجل الدولار ببنك البركة نحو 17.95 للبيع، و17.85 للشراء، بينما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني "بيريوس" نحو 17.95 للبيع، ونحو 17.85 جنيه للشراء، والبنك الأهلي سجل نحو 17.9 للبيع و17.8 للشراء، وسجل الدولار ببنك الإسكندرية نحو 17.93 للبيع، و17.83 للشراء. 
 
العملات الأجنبية

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شهدت باقي العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا حيث سجل متوسط سعر اليورو نحو 21.05 جنيه للبيع، ونحو 20.90 جنيه للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.55 جنيه للبيع، و23.40 جنيه للشراء، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.50 جنيه للبيع، 18.42 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.20 جنيه للبيع، ونحو 16.10 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.68 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء. 

العملات العربية

وعن متوسط سعر العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم، سجل متوسط سعر الريال السعودي وفقًا للبنك المركزي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل نحو 59.40 جنيه للبيع، ونحو 59.05 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.85 جنيه للبيع، ونحو 4.82 جنيه للشراء.

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التحرير

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