بالأرقام.. هكذا ارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال عام

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كشف تقرير سنوي حديث صادر عن غرفة القاهرة التجارية أن هناك بعض السلع ارتفعت أسعارها منذ العام الماضي وحتى الآن؛ بسبب زيادة معدلات التكلفة.

وأشار التقرير الصادر عن شهر يونيو 2017 مقارنة بنفس الشهر في عام 2016 إلى أن:

الحبوب والبقوليات:

شهدت أسعار الحبوب والبقوليات ارتفاعا ملحوظا؛ حيث ارتفع سعر الأرز البلدى السائب من 6.5 إلى 8 جنيهات، والأرز البلدى المعبأ من 8 إلى 10 جنيهات، والفول البلدى السائب من 12 إلى 13.5 جنيه، والفول المستورد السائب من 7.5 إلى 10 جنيهات، والفول المجروش السائب من 8 إلى 10 جنيهات، والعدس الأصفر السائب من 14 إلى 20 جنيها، والعدس بجبة البلدى السائب من 14.5 إلى 19 جنيها، والعدس بجبة المستورد السائب من 12 إلى 17 جنيها.

الزيوت والمسلي:

وأشار التقرير إلى زيادة أسعار الزيوت والمسلى منذ شهر يونيو 2016 إلى نفس الشهر من العام الجاري؛ حيث ارتفع سعر زيت الذرة اللتر من 9 إلى 16.25 جنيه، وبعض الأنواع من 15 إلى 24 جنيها، وزيت عباد من 14 إلى 22 جنيها، وبعض الأنواع من 14.5 إلى 23.5 جنيه، وزيت الخليط قلية 800 ملي من 9.75 إلى 19 جنيها، وكيلو الزبدة الطبيعية السائبة من 54 إلى 95 جنيها، والزبدة الطبيعية المستوردة السائب من 40 إلى 80 جنيها، والمسلى الطبيعى البلدى السائب من 58 إلى 110 جنيهات، والمسلى الطبيعى البلدى المعبأ الجاموسي من 37 إلى 85 جنيها، والمسلى الصناعى المعبأ كيلو ونصف من 25.5 إلى 37.75 جنيه.

البقالة بأنواعها:

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وتابع التقرير: إن كيلو السكر ارتفع منذ العام الماضي حتى الآن من 5.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، وشاي (ليبتون/ ناعم) 250 جراما، ارتفع من 13 إلى 22.5 جنيه، وشاي (العروسة/ ناعم) 250 جراما من 10.50 إلى 18.50 جنيه، والمكرونة (سائب/ شعبي) الكيلو من 4.25 إلى 7.25 جنيه، ومكرونة (معبأ/ شعبي/ ستار) 400 جرام من 2.5 إلى 4 جنيهات، والمكرونة (معبأ/ فاخر/ ريجينا) 400 جرام من 5.5 إلى 6.25 جنيه، والدقيق (سائب) الكيلو من 4 إلى 7.25 جنيه، والدقيق (معبأ) الكيلو من 5 إلى 8.5 جنيه، بينما ارتفع كيلو الجبن الأبيض دوبل كريم (سائب) من 33 إلى 47.5 جنيه، والجبن الإسطنبولي (سائب) من 33 جنيها إلى 47.5 جنيه، والجبن الرومي القديم من 60 إلى 80 جنيها، والجبن الرومي الجديد من 50 إلى 70 جنيها، والجبن المطبوخ المثلثات 120 جراما من 3.5 إلى 6.75 جنيه، واللبن الطبيعي (جاموسي/ سائب) من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، واللبن المبستر لتر من 9 إلى 12.50 جنيه، واللبن المبستر (معبأ) لتر من 9.25 إلى 13.25 جنيه، واللبن المبستر (معبأ) 500 ملي من 4.25 إلى 6 جنيهات، واللبن المجفف 300 جرام من 25 إلى 43 جنيها، وبيض المائدة مزارع (أبيض/ أحمر) من 18 إلى 38 و39 جنيها.

اللحوم:

ولفت التقرير إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك؛ حيث ارتفع كيلو اللحوم الكندوز من 89 إلى 140 جنيها واللحوم الجاموسي من 67 إلى 100 جنيه، واللحوم الضأن البلدى الكيلو ارتفع من 92 إلى 145 جنيها، واللحوم الجملى من 58 جنيها إلى 100 جنيه، واللحوم البرازيلي المجمدة من 46 إلى 75 جنيها، واللحوم السودانى الطازجة من 61 إلى 95 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الدجاج الأبيض المزارع (حى) من 23 إلى 35 جنيها، ودجاج مزارع أحمر (حي) من 26 إلى 37 جنيها ودجاج بلدى من 27 إلى 37 جنيها، ودجاج مجمد (ساديا/ برازيلي) من 28 إلى 35.5 جنيه.

ونوه التقرير بزيادة أسعار الأسماك؛ ليرتفع سعر البلطى الكبير من 16.5 إلى 30 جنيها، والبلطي المتوسط من 15 إلى 25 جنيها، والبورى الطازج من 36 إلى 65 جنيها، والمرجان المجمد من 28 إلى 35 جنيها، والتونة المجمد من 17 إلى 26 جنيها والجمبرى والوسط من 100 إلى 165 والفيليه (قشر بياض) من 72 إلى 100 جنيه.

غرفة القاهرة: عناصر التكلفة وراء ارتفاع الأسعار

قال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن هناك رصدا مستمرا لحالة السوق ومدى تغير الأسعار والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، لإعلانها أولا بأول؛ من خلال مرصد الأسعار الدائم بالغرفة.

ونوه العربي إلى ضرورة متابعة حالة السوق في مختلف القطاعات؛ لرصد الحركة التجارية بصورة مستمرة بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي أيضا، مشيرا إلى أن تغير أسعار بعض السلع منذ العام الماضي حتى الآن يرجع إلى اختلاف عناصر التكلفة بداية من مرحلة الإنتاج مرورا بحلقات التداول إلى أن تصل للمستهلك النهائي، وهي عناصر مختلفة تتحكم في أسعار السلع.